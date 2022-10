Luísa Sonza pede desculpa a mulher negra que confundiu com garçonete e admite 'racismo estrutural'

A cantora Luisa Sonza, divulgou em suas redes sociais nesta quarta-feira (5), uma nota de desculpas públicas a Isabel Macedo de Jesus, que a processou por racismo.

"A maneira com que me dirigi a sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção. Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural." diz um trecho da nota publicada pela cantora. Confira

Em setembro deste ano, a artista já havia confirmado que iria aceitar o pedido no processo de Isabel e que buscaria entrar em acordo com ela.

Em vídeo publicado ainda nesta noite, a cantora reconheceu o erro e voltou a pedir desculpas à vítima e a quem tivesse se afetado com o ocorrido, além de ressaltar que reproduziu 'racismo estrutural'.

Sobre o caso

A ação por danos morais foi aberta em 2019 contra a cantora e a Pousada Zé Maria. Segundo consta no processo, Isabel foi passar férias em Fernando de Noronha e, enquanto assistia a um show da cantora durante um festival gastronômico na pousada, Luísa ordenou que lhe trouxesse um copo de água.

"Ao ser informada de que a autora não era funcionária, a 1ª ré se mostrou visivelmente surpresa, levando a autora a crer que tal fato se deve aos seus traços raciais, razão pela qual registrou ocorrência junto à delegacia de polícia local, que não deu crédito a seu relato", diz um dos documentos da ação de 2019.

Na época em que o processo foi divulgado, a cantora negou as acusações: "Gente, tudo isso é mentira! Não acreditem nisso! Eu jamais teria esse tipo de atitude. Vocês me conhecem bem, sabem qual é meu caráter, minha índole. Eu jamais ofenderia outra pessoa por conta da cor de sua pele. Jamais! Essa acusação é absurda. Minha equipe já está tomando todas as providências jurídicas quanto ao caso", escreveu.

Na época, a assessoria de Luísa afirmou que o caso era falso, inverídico e vinha "em um momento oportunista em razão do crescimento exponencial da carreira da artista".