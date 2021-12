Luísa Sonza para a avenida Paulista com show surpresa e de graça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma ação para divulgar seu disco "Doce 22", Luísa Sonza surpreendeu hoje os pedestres que passeavam pela avenida Paulista, em São Paulo. A cantora se apresentou de graça no meio da rua com balé e tudo. A ação foi toda divulgada pelos stories do Instagram da cantora. Nos vídeos, é possível ver que a área onde a cantora estava cantando e dançando precisou ser isolada e que um grande público acompanhava o show surpresa e gratuito. A avenida Paulista é fechada para carros aos domingos das 8h às 16h. A cantora fez o show pouco antes da avenida ser reaberta. O disco "Doce 22" foi lançado em 18 de julho, mas com algumas faixas bloqueadas. Recentemente, Luísa liberou a música "Anaconda", lançada depois do disco como single. A faixa "Café da Manhã", em parceria com Ludmilla, ainda não foi liberada.

