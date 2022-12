Luísa Sonza muda visual às pressas após incidente com cabelo

Depois, a cantora pediu para o cabeleireiro para cortar ainda mais porque já pretendia fazer esse corte no ano que vem, só que devido à química, o cabelo não aguentou nem a virada do ano e a mudança precisou ser feita antes. "Ainda quero cortar mais aqui na frente, quero deixar só um cotoco", disparou.

Luísa contou que precisou fazer um corte bem repicado para disfarçar as partes que haviam quebrado, e completou com um pouco de aplique na parte de trás.

A cantora não se deixou abalar e apostou em um novo corte de cabelo às vésperas do Ano Novo. "Assumam seus cortes químicos lkkk", disse ela, se divertindo com o novo visual.

