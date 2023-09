Luísa Sonza lança clipe de Penhasco2, dueto com Demi Lovato; assista

Luísa Sonza divulgou hoje (12) o clipe de "Penhasco2", dueto com Demi Lovato.

Apesar da parceria, a cantora americana não participa do clipe. As imagens mostram Luísa machucada e chorando muito, passando uma sensação de perda enquanto vê uma cama de casal pegar fogo em meio à natureza. A cena transiciona para a beira de um lago, na madrugada. Ainda desolada e num clima de melancolia, Luísa tira a roupa e mergulha nas águas.

A cantora vem quebrando recordes no Spotify com o seu novo álbum, "Escândalo Íntimo" e especificamente em relação a Penhasco2, conseguiu o topo do Spotify Brasil, fazendo da música a maior estreia de uma faixa na história da plataforma.

Luísa também dividiu o palco com a cantora no show da americana no The Town, performando a canção um dia antes do seu show próprio no festival.

Conceito --- "Escândalo Íntimo" não à toa se assemelha a um filme de terror. A ideia do novo trabalho é trazer para a arte o mundo dos pesadelos da cantora. Escândalo Íntimo é um álbum visual, ou seja, todas as faixas vêm acompanhadas de um clipe. E somente com a junção de todos os clipes do álbum será possível entender o conceito completo.