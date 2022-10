Luisa Sonza e Whindersson Nunes voltam a se seguir no Instagram

O ex-casal Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltaram a seguir no Instagram, após dois anos do fim do casamento.

Os fãs da dupla percebeu a troca de follow, nesta terça-feira (11), e ficaram em polvorosos com a possibilidade de reaproximação de Whindersson e Luisa.

No mês passado, o humorista assistiu ao show de Luísa nos bastidores da apresentação dela no Rock in Rio.