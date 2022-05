Luísa Sonza e Paulo André curtem show juntos e acendem rumores de affair

Luísa Sonza e o velocista e ex-BBB Paulo André foram clicados juntos na noite do sábado, no show de Thiaguinho em Vitória, no Espírito Santo.

Os dois assistiram ao show do palco, e lá também ficou P.A. quando Luísa foi cantar com Thiaguinho. O atleta atacou de fã e pegou a câmera da fotógrafa oficial de Luísa, se deitou no chão e fez fotos da cantora.

Para completar os pais de Paulo André, Mary e Carlos Camilo, estavam junto e Luisa Sonza ficou ao lado deles. Fãs dos dois já estavam de olho porque Luisa e P.A. vinham trocando likes no Instagram.