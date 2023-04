Luísa Sonza comenta vitória de Whindersson em luta de boxe após rival chamá-lo de 'corno'

Luísa Sonza deixou um comentário no post de Whindersson Nunes após a vitória contra o polonês Filipek Marcineck no torneio de boxe High Stakes, em Londres, na Inglaterra, neste sábado (22).



No Instagram, Luísa deixou vários emojis com expressão sorridente de olhos fechados, descrito como "emoji aliviado".

Embate --- Whindersson venceu por nocaute técnico e deve enfrentar King Kenny nas semifinais que serão disputadas em junho em Dublin, na Irlanda.

Alguns dias antes da luta, Filipek chegou a chamar Whindersson de “corno” ao provocá-lo no post após a ‘encarada’. “Corno vs Homem de Verdade. Vai perder a noção como perdeu a esposa. O braço está cortado, vamos nos encontrar em terreno neutro. Vejo você em Londres", disse na ocasião.

Ele se referia à polêmica sobre o fim do casamento de Whindersson e Luísa. Até hoje, muitos não aceitaram que a cantora fez a fila andar em um namoro bem público com Vitão logo em seguida da separação do humorista.

Na pesagem de hoje, Whindersson usou um nariz de palhaço, cabelos coloridos e disparou: “O palhaço vai te pegar igual em It: A Coisa”. Ao vencer a luta, o humorista escreveu na legenda do Instagram: “Palhaço sem graça perde o emprego no circo.”.

High Stakes — O evento reúne influenciadores e amantes da modalidade. O comediante brasileiro, que era o influencer com mais seguidores da competição, nocauteou o rapper polonês que já tinha uma experiência com lutas de MMA.