Luísa Sonza chora após haters acusá-la pela morte do filho de Whindersson

Luísa Sonza está sendo novamente atacada nas redes sociais e, dessa vez, haters acusam a cantora pela morte do filho de Whindersson Nunes.

sério o que vcs estão fazendo com o psicológico da luísa é desumano e o pior é ver gente falando que isso é forçado, sério parem de atacar uma pessoa que não tem culpa de nada vcs estão destruindo vidas com esses ataques pic.twitter.com/VqaXrl2Tzg

Assim que a morte foi confirmada, pessoas começaram a deixar comentários maldosos culpando Luísa pela fatalidade.

A cantora gravou um stories aos chorando: “Pelo amor de Deus parem com essa história, ninguém aguenta mais gente, ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus”, pediu.

Há algumas semanas, haters também desejaram a morte do filho de Whindersson.

A que ponto o ser humano tem que chegar pra tentar colocar a culpa na Luisa Sonza por algo terrível assim? Cadê a humanidade, a empatia e o amor? O que está acontecendo com as pessoas, mano? =( Parece que algumas pessoas vão pra internet SÓ pra destilar ódio. Que horror.

Eu tenho medo real que a Luísa não aguente essa pressão As pessoas estão chamando ela de assassina no Instagram dela É muita violência, muita, muita Isso não é amor de fã não Quem ama o cara, hoje tá orando por ele e a esposa Quem faz isso só tem ódio no coração

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.