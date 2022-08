Luísa Sonza anuncia turnê ‘O Conto dos dois Mundos’, com estreia no Rock in Rio

Luísa Sonza vai marcar a nova fase da carreira com a turnê ‘O Conto dos dois Mundos’, que terá uma prévia na sua apresentação no palco Sunset do Rock in Rio no dia 4 de setembro. O primeiro show completo acontece em São Paulo, no dia 1º de outubro.

A cantora deve relembrar as diferentes fases da carreira no espetáculo. No entanto, no Rock in Rio, o show terá uma versão reduzida devido ao tempo do festival para cada artista, e vai contar com participação de Marina Sena.

Atualmente com quatro hits emplacados ao mesmo tempo no topo das paradas do Spotify Brasil, Luísa tem show marcado em Manaus para 24 de setembro, no evento "A festa do ano", com as duplas Jorge e Mateus, e Matheus e Kauan, além de Léo Santana, na Arena da Amazônia. No entanto, não se sabe se esse show já será parte da turnê. A cantora ainda não divulgou todas as datas e cidades que receberão o novo projeto.