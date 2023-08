Luísa Sonza anuncia novo álbum com 'fotos sangrentas' na cama; veja

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Luíza Sonza anunciou o primeiro Single do seu novo álbum, “Escândalo Íntimo”, neste sábado (12). Campo de Morango será lançado em 15 de agosto, e a faixa já vai chegar com videoclipe.

"Do jeito que é apressada, claro, vai ser a primeira a aparecer, instigante, vai causar um bom frisson antes do álbum, que sai dia 29/08", prometeu a cantora no Instagram com uma sessão de fotos ousada.