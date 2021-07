Luísa Sonza anuncia música ‘Intere$$eira’ com data da separação de Whinders

Vale lembrar que durante todo o relacionamento com Whindersson, Luísa foi atacada e acusada de só estar com o humorista por interesse, além de ter sido acusada de traí-lo, o que neste ano, o próprio Whindersson revelou que não aconteceu.

A música se chama “INTERE$$EIRA” e no trecho divulgado por Sonza, é possível ver “29/04”, data em que ela e Whindersson Nunes tornaram público o fim do casamento

