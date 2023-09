Luísa Sonza abandona as redes sociais após expor traição de Chico Moedas

Luísa Sonza esteve no programa Mais Você, na quarta-feira (20), para anunciar o término do namoro.

Segundo a equipe da cantora, Luísa está bem, mas preferiu desinstalar as redes sociais do celular e ficará afastada por tempo indeterminado.

A cantora Luísa Sonza decidiu abandonar as redes sociais após expor a traição de Chico Moedas, com quem teve um breve relacionamento que durou apenas 4 meses.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.