Luisa Mell tem convulsão, cai no chão e é internada às pressas

Segundo Luisa, o trabalho como ativista também gera muitas cobranças de todos os lados. “O Brasil inteiro, todo mundo me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. E quando eu salvo, eu não me ajudo. Eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer, juro que não sei mais, gente. Não posso me matar deste jeito.”.

"Vocês acreditam em uma coisa dessas? Gente, fui internada ontem, tive uma convulsão. Caí no chão, bati as minhas costas", disse.

