Luísa Mell desabafa sobre lipoaspiração sem o seu consentimento: ‘choro quando olho no espelho'

Luísa Mell contou detalhes e desabafou sobre seu estado psicológico e físico após ter sido vítima de uma cirurgia plástica sem a sua autorização, feita por um médico enquanto ela estava desacordada, o que culminou ainda no fim do seu casamento.

“Sempre tive tanta força pra lutar pelos outros, mas quando a violência foi contra mim, me senti fraca. Nunca imaginei. Me calei, fui calada. Está sendo muito difícil, mas resolvi vir aqui depois de tantas mensagens lindas… Vocês não tem noção de como isso está me ajudando. É um processo, mas as cicatrizes me envergonham, não tenho coragem de mostrar, elas me causam dores no corpo e alma, às vezes elas são mais difíceis de cicatrizar”, começou Luísa.

“Depois de tudo isso que passei, eu me abandonei. Parei de me olhar no espelho praticamente, de me cuidar. Toda vez que me olho eu ainda choro, quando vejo meu corpo. Mas resolvi lutar e voltar a ter um ritual de beleza. Estou pesando 47 quilos, parei de fazer ginástica, parei de passar cremes no rosto, parei com ritual de beleza, mas estou retomando hoje depois de tanto apoio de vocês… Estamos aí juntas para nós nunca nos calarmos. Estou tentando a voltar a me amar… Eu só percebi que estava no buraco nesse spa, que fui me ligando que não estava me comendo, me arrumando, passando cremes”, seguiu.

“Tem muitos novos desafios que estou superando, inclusive essas coisas, de saber direito o preço das coisas, de tomar o controle da minha vida, é um momento importante pra mim e está sendo maravilhoso contar com apoio de vocês, juro, não tenho como agradecer as milhares de mensagens que eu recebi do Brasil inteiro. Às vezes quando as pessoas escrevem, elas não têm noção da diferença que elas fazem na vida do outro. Foram momentos muito, muito horríveis que eu não tinha mais vontade de fazer nada e eu li mensagens que realmente me fizeram levantar e estão fazendo me reerguer. Amo vocês”, finalizou.

Entenda o caso

A apresentadora e ativista animal foi a uma clínica de dermatologia fazer um procedimento minimamente invasivo a laser. Enquanto ela estava desacordada devido à anestesia usada para o laser, o médico achou que Luísa estava com “muita gordura” na região e ligou para o seu marido, Gilberto, que o “autorizou” a realizar a cirurgia plástica, sem o conhecimento de Luísa. Ao acordar, ela foi surpreendida com o procedimento e agora carrega cicatrizes no corpo e na alma, devido à violência médica.