Ludmilla visa abrir espaço a vozes femininas e periféricas em parceria com Budweiser

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Budweiser anunciou neste domingo (27) a contratação da cantora Ludmilla. Segundo a marca, a intenção da parceria "Budmilla" é abrir espaço para a voz periférica feminina em grandes palcos, além fazer uma curadoria de novos talentos e proporcionar cocriações entre a marca e a artista.

Durante o Lollapalooza, realizado de sexta (25) a domingo (27), Ludmilla esteve no espaço em que a Budweiser, uma das principais patrocinadoras do evento, ergueu. Ela e Jojo Todynho gravaram um bate-papo para o canal YouTube da cerveja no primeiro dia de evento no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).

"É um projeto para ir muito além de ações publicitárias", diz a Budweiser.

A cantora do Rio se une a um time de artistas da marca que conta com os rappers Emicida, BK, Xamã e Marcelo D2, além de parcerias com Drik Barbosa e Matuê. Basicamente um investimento voltado a pessoas negras em um esforço de passar a imagem de inclusão por parte da empresa.

Neste domingo (27), Emicida e Mano Brown são os protagonistas de um bate-papo dentro do espaço no Lollapalooza.

"Nossa relação com a Ludmilla não é de hoje. Sempre admiramos muito sua trajetória e o que ela representa para a cena musical", diz Ludmila Kaminskas, gerente de cultura e relacionamento e branded content da Budweiser.

"Ludmilla é uma mulher inspiradora nos palcos e fora deles. Por isso, é o nome perfeito para abrir espaço para o talento feminino e subir junto com a gente na missão de fomentar a música, a cultura e os novos talentos que despontam em todo país."​

A Vivo é outra grande empresa que trabalhou a questão de inclusão racial durante esta edição do Lollapalooza Brasil. O rapper Djonga, que se apresenta neste domingo (27) no festival, protagoniza campanha com foco em tecnologia e diversidade racial.

"Com o ‘Presença Preta’, colocamos os holofotes da diversidade para além dos palcos e com o olhar na plateia. Usamos a voz da marca para promover uma ação afirmativa e inspirar um futuro que é mais tecnológico e também mais diverso e inclusivo", explica Marina Daineze, diretora de marca e comunicação da Vivo.

A base da ação teve uma estética afrofuturista e o mote "Nossos holofotes estão na plateia. Nosso olhar, no futuro", com o intuito de relacionar a importância da tecnologia com a inclusão racial. Segundo a marca, foram 40 influenciadores relacionados à campanha.