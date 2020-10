Ludmilla surpreende ao ser anunciada como técnica do The Voice Brasil

Para a surpresa de alguns, Ludmilla será a quarta pessoa a sentar na cadeira de técnicos no The Voice Brasil para pessoas acima de 60 anos, o The Voice +. Inicialmente, as especulações eram de que o escolhido seria Emicida.

Nesta sexta-feira (30), a cantora anunciou a novidade: "Vocês viram a novidade? Quem é a nova jurado do 'The Voice'? Estou muito feliz. Estava ansiosa para contar para vocês. Vocês não têm noção de como é saber das coisas antes e não poder contar nada. Não sei como consegui guardar esse segredo".

Ludmilla se juntará a Mumuzinho, Claudia Leitte e o sertanejo Daniel.