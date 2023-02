Ludmilla sensualiza em estreia de trio em Salvador

O Fervo da Lud também contou com as participações especiais de Liniker e Tati Quebra Barraco.

"Acabei de descer do trio e eu estou anestesiada. Foi muito foda. O trio lotado do começo ao fim. Ninguém arredou o pé daqui. Obrigada, Salvador", disse, no Instagram.

Momentos depois de descer do trio, a cantora compartilhou um vídeo nas redes sociais falando sobre a emoção com o bloco.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ludmilla, 27, rebolou muito enquanto cantava "Favela Chegou" na estreia do trio Fervo da Lud, nesta quinta-feira (16), no primeiro dia de Carnaval em Salvador.

