Ludmilla recria meme de Simaria ‘tocando piano’ com David Brazil, é criticada e pede desculpas

Com David Brazil, Ludmilla recriou o meme que viralizou na última semana, de Simaria simulando tocar piano em Léo Dias, durante a entrevista polêmica da cantora ao colunista. Ao receber críticas, David apagou o vídeo a cantora pediu desculpas.

E a Ludmilla que reproduziu o meme da Simaria pic.twitter.com/WAAfz8Vn6E — Disseram (@disseramoficial) June 19, 2022

Alguns fãs afirmaram que Simaria está em um momento delicado, tanto que precisou se afastar dos palcos por motivos médicos, após passar por uma crise pública com a irmã, Simone, em meio também à briga judicial contra o ex-marido, Vicente Escrig, que entrou com uma ação pedindo a divisão dos bens.

“Mandando todo meu amor pra minha amiga @SimariaMendes, que há anos é luz na minha vida e já me proporcionou mtas risadas. Vi o vídeo dela com o Leo fora do contexto, apenas o trecho que virou MEME, que todo mundo estava brincando!

O David me chamou pra recriar, zero intenção de magoar e nem de longe imaginei qual seria o contexto completo. Em nenhum momento eu havia visto maldade ou imaginei que pudesse ser interpretado dessa forma, até eu fazer.

Saúde mental não é brincadeira e eu jamais brincaria com algo do tipo. Te amo e tô com você, @SimariaMendes!”, escreveu Lud.

Confira alguns trechos da entrevista:

9s fora todas as declarações bombásticas que simaria deu a leo dias, meu momento favorito da entrevista é este em que SIMARIA TOCA PIANO EM LEO DIAS pic.twitter.com/XqMU8WfUGx — Breno Boechat (@boechatbreno) June 16, 2022