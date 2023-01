Ludmilla reclama de abordagem de fãs no banheiro: 'muito invasivo'

O episódio ocorreu ontem (8) durante um jantar de Ludmilla e Bruna Gonçalves no Vilage Mall. Sorridente, ela atendeu aos pedidos de fotos dos fãs, mas ficou incomodada com a situação.

Ludmilla atendeu uns fãs no banheiro de um shopping, mas a cantora não curtiu a atitude do trio. Em desabafo no Twitter, ela disse que achou a abordagem ‘muito invasiva’.

