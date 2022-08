Ludmilla perde a paciência com erros técnicos e deixa o palco no Farraial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeira atração do dia, Ludmilla não terminou seu show no Farraial, na tarde gelada deste sábado (20), no Anhembi. Com problemas técnicos, a cantora chegou a pedir ajuda à equipe de produção do festival, mas o som continuava baixo. Baixíssimo. Na terceira música, a funkeira desistiu.

“Espero ver vocês num show meu de verdade com toda a estrutura que eu mereço e que eu faço”.



Algumas pessoas relataram falhas no som durante a apresentação da artista. pic.twitter.com/u0GpbQP78Q — Tracklist (@tracklist) August 20, 2022

"Queria fazer um show f* para vocês, mas infelizmente não foi culpa minha. Não consegui. Mas a gente se encontra Brasil afora, espero ver vocês em um show meu de verdade. Com toda a estrutura que eu mereço", disse, já chamando para a saideira.

Internautas demonstraram solidariedade à cantora, e vídeos compartilhados na rede mostram uma diferença em relação aos shows seguintes -o som parecia muito mais potente. As outras atrações do evento foram Pedro Sampaio, e as duplas sertanejas Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, e os cantores Gustavo Mioto e Xand Avião.

O Farraial não se pronunciou sobre a interrupção do show de Ludmilla até a manhã deste domingo (21), e a cantora não aparece nas imagens divulgadas pelo evento em suas redes sociais.