Ludmilla fará show em festa de 15 anos da filha do CEO da Qualicorp

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla fará um show privado neste sábado (2) na festa de 15 anos da filha do CEO da administradora de planos de saúde Qualicorp, Bruno Blatt, no hotel Copacabana Palace, no Rio.

O executivo alugou todas as áreas de eventos do hotel para a festa, como o salão, as varandas e a piscina —o espaço total abriga 1.500 pessoas, mas foram convidadas 350.

Ludmilla fará um show de 40 minutos para as adolescentes —para apresentações privadas o cachê da cantora varia de R$ 100 mil a R$ 200 mil.

A festa tem autorização da Prefeitura do Rio para ser realizada como evento-teste de retomada das atividades e, portanto, precisa seguir todo o protocolo sanitário em vigência: os convidados precisam apresentar teste negativo para Covid realizado com, no mínimo, 48h de antecedência e também o passaporte de vacinação. Por se tratar de evento-teste, os convidados não precisam usar máscaras.

A produção da festa é assinada pela empresa da promotora Carol Sampaio.

A Qualicorp é a maior administradora de planos de saúde por adesão do país. No primeiro semestre de 2021, a empresa teve lucro de R$ 204 milhões. A empresa perdeu recentemente mais de 138 mil clientes após um reajuste de 23,2% nas mensalidades.