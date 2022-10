Ludmilla critica sertanejos por apoio a Bolsonaro: 'vivem realidades diferentes'

A cantora Ludmilla criticou o apoio dos sertanejos à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração dela ocorreu ao chegar para se apresentar no palco do Prêmio Multishow, na noite desta terça-feira (18).

"Eu acho que [a diferença política entre funk e sertanejo] tem a ver com uma realidade diferente. A gente que [o funk] tá mais conectado com a periferia e com o povo, que está precisando de ajuda, porque eles foram muito atingidos pela economia. Acho que por isso tem essa divisão. Então é 'L' no segundo turno", disse a funkeira.

A crítica de Ludmilla acontece um dia depois que Chitãozinho, Leonardo e Zezé Di Camargo se reuniram com outros sertanejos, no Palácio da Alvorada, em Brasília, para declarar apoio a Bolsonaro, que disputa o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).