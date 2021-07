Ludmilla consegue medida protetiva contra o pai

Silvana Oliveira, mãe da cantora, falou em março que Luiz só quer o dinheiro da filha. “Não aguento mais ficar sendo ameaçada. Não consigo entender uma pessoa que não tem dinheiro para comer, mas consegue uma advogada para tentar ferrar a minha filha, dizendo que o pai está com depressão por causa dela. Ele alega que tem saudade, ele não quer um abraço, ele quer dinheiro. Para isso as pessoas têm que trabalhar”, desabafou Silvana na ocasião.

