Ludmilla cancela apresentação no Prêmio Multishow e acusa boicote

Ludmilla se revoltou ao ficar fora dos indicados no Prêmio Multishow e cancelou a apresentação no evento marcado para o dia 8 de dezembro.

No Twitter, a cantora fez uma série de críticas e afirmou ser boicotada pela organização do evento. “Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular 1 bilhão de streams só no Spotify, hoje são mais de 1.5 bilhão de plays nas plataformas. Meus clipes somam 2.5 bilhões de views. 'Rainha da Favela' ficou meses entre as músicas mais tocadas. São os números que falam”, começou.

“Só esse ano, lancei o 'Numanice ao vivo', projeto que impactou a cultura brasileira e revolucionou o mercado do pagode de um jeito jamais visto, por ser uma mulher à frente do projeto, projeto que garantiu o vídeo musical solo mais visto de 2021 por uma cantora pop brasileira. 'Deixa de Onda', 'Pra Te Machucar', 'Gato Siamês', 'Apê 1001', o 'Lud Session' então nem se fala, tá na boca do povo”, disse.

“Desde quando ganhei a primeira vez e impactei todo o sistema por ser a primeira cantora negra a ser indicada e a vencer essa categoria em 26 anos de prêmio, uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria 'Cantora do Ano’”, afirmou relembrando o prêmio recebido em 2019.