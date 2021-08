Luciano Szafir revela sequelas da covid e relembra detalhes da intubação

Luciano Szafir revelou que a Covid-19, com a qual batalhou por 32 dias no hospital, com complicações, cirurgia e internação na UTI, deixou várias sequelas. "Memória falha, fraqueza, respiração. Ainda me canso com facilidade. Coisas comuns como banho, por exemplo, tenho certa dificuldade. É sentado. As noites também não são mais as mesmas", disse o ator ao O Dia.

Ele ainda faz fisioterapia e aguarda para realizar uma nova cirurgia de reconstrução do intestino, além de fazer terapia para lidar com o abalo emocional. "Segundo o médico, é comum entre os pacientes que passaram pelo que passei, um desequilíbrio emocional. Estou fazendo de maneira preventiva. Se o médico manda, eu faço".

INTUBAÇÃO - Luciano também lembrou de quando recebeu a notícia de que seria intubado: “Eu já estava para ter alta, tudo certo e, de repente, tudo desmoronou. Passa muita coisa pela cabeça. Me agarrei muito à fé e queria ter pensamentos apenas positivos, mas foi um momento muito angustiante. Não foi fácil.”.

"Apesar de sedado, lembro da sensação de engasgo, das vozes da minha irmã e da minha mulher. Sei exatamente o que falavam no ato da intubação, mesmo sedado", completou.

MEDO DE MORRER - Ele temeu não poder mais ver os filhos, Sasha, David e Miakel. “Lembro que quando cheguei em casa, vi meus dois filhos brincando e fiquei ali, admirando e agradecendo pela chance de estar ali com eles. Ainda estava muito debilitado, mas, mesmo assim, com toda a dificuldade do momento, estava muito grato de sair do hospital com vida e voltar ao convívio da minha família.”.

APRENDIZADO - Segundo Szafir, da efemeridade da vida. “De que a vida é frágil demais para desperdiçar com bobagens. Que a simples rotina é uma bênção. Depois de tudo que passei, fiquei mais medroso. Não vou descuidar da saúde. Aprendi a valorizar cada detalhe da minha vida.”.

Luciano Szafir teve alta no dia 24 de julho e na semana passada finalmente tomou a 1ª dose da vacina contra o coronavírus.