Luciano Szafir recebe alta após nova internação por quadro intestinal

Em junho do ano passado, ele chegou a ficar um mês internado por complicações da doença infecciosa e teve de fazer cirurgia para retirada de hematoma e de uma parte do cólon. Szafir contraiu o novo coronavírus três vezes, a última em janeiro deste ano.

Segundo a assessoria de impresa do ator, ele apresentou um quadro de suboclusão intestinal, que é uma obstrução parcial no intestino que impede o trânsito livre na região. Dessa forma, a pessoa tem dificuldade para eliminar gases e fezes.

