Luciano Szafir é internado e passa por cirurgia em São Paulo

Segundo o cardiologista João Vicente da Silveira, do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, esse procedimento é chamado de cardioversão. “O coração do paciente pausa por alguns segundos para retomar ao ritmo normal”, contou ele ao Estadão.

O artista vai realizar o mesmo procedimento no lado esquerdo do quadril no dia 30 de novembro.

Luciano Szafir, de 53 anos, foi internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, e precisou passar por uma operação na manhã desta quarta-feira, 2, segundo comunicado enviado à imprensa. A cirurgia, chamada de artroplastia total, visava cuidar de uma artrose avançada no lado direito de seu quadril.

