Luciano Szafir desabafou sobre preocupação antes de ser reinfectado; ator segue na UTI

Luciano Szafir, que está internado com a Covid-19 desde 22 de junho, fez um vídeo em março criticando a falta de cuidados de prevenção contra o vírus em um aeroporto. No vídeo publicado do Instagram, ele falava sobre o fato de algumas pessoas não usarem máscara, e a temperatura dos passageiros não ser aferida corretamente em lugares como os aeroportos.

Na última semana, o ator de 52 anos passou por uma cirurgia no abdômen causada por complicações da Covid-19, ficou internado na UTI e foi transferido de hospital, no Rio de Janeiro. Neste sábado, ele foi extubado e apresentou melhoras.

Confira alguns trechos do desabafo de Szafir feito em março: “Vamos mexer em uma casa de marimbondo um pouquinho? A gente sabe que a pandemia está aí e não está brinquedo, né. Quantos de vocês, por exemplo, já foram em shoppings? Eu imagino que muitos. Quando chega no shopping, o que acontece? Você vai de máscara e tem um cara lá que vai medir a temperatura na mão. Infelizmente eu tenho que viajar às vezes a trabalho, não dá ficar em casa como eu gostaria, e não tem ninguém que mede a temperatura. Vocês sabem por quê? Provavelmente muitos deles estavam infectados, com febre, pelo menos, que é um sintoma pequeno", disse.

"Se o cara tiver com a temperatura baixa e tiver que viajar, ele pode viajar com covid porque dentro dos aviões, depois que você entrar no aeroporto, em nenhum momento ninguém tira a temperatura de ninguém. Outra coisa: acho que o pessoal pensa que o vírus respeita a área dos restaurantes, [...] pessoa chega para comer e o que ela faz? Tira a máscara, fica batendo papo uma na frente da outra antes da comida chegar. Ou então, desculpa o palavrão, mas o babaca fica lá no WhatsApp ou no Instagram sem máscara, gente, e não está nem aí. Fora aqueles que ficam com a máscara com o nariz inteiro de fora", afirmou o ator na ocasião.

Preocupado, Szafir pediu que tenham funcionários medindo a temperatura corretamente nos aeroportos em todas as entradas e antes do embarque, e criticou o uso incorreto de máscaras na orla do Rio de Janeiro e em outros lugares.

"Cara, é muito louco. Poxa, a gente está vendo gente morrer todo dia. Será que falta de informação, será que não passaram informação o suficiente? Pela internet tem notícia todo dia de gente morrendo, os procedimentos básicos, mínimos, que a gente nem sabe se são eficientes, mas nem isso as pessoas estão fazendo", continuou.

"Depois reclamam que todo dia aumentam o número de casos, não adianta, a gente tem que fazer nossa parte, cobrar só é muito fácil. [...] Pessoas sem máscara e sem respeito, um ano que já vai. Onde tem que ir, vai, mas se cuidem".

O pai de Sasha Meneghel ainda falou sobre a sua saúde após contrair covid em fevereiro, afirmando estar com sequelas como falta de ar.