Luciano Huck e Angélica mostram família completa no Natal e tamanho dos filhos impressiona

Luciano Huck e Angélica abriram o álbum de Natal da família neste sábado (25) e o crescimento dos filhos Joaquim, de 16 anos, Benício, 14, e Eva, 9, chamou atenção nos cliques. O mais velho já ultrapassou a altura dos pais, e Benício está chegando lá. Em outros cliques, todos os parentes mais próximos aparecem, com direito a presença do Papai Noel. "Feliz Natal para todas as famílias. Que o espírito natalino esteja presente e o amor prevaleça sempre", disse a apresentadora. "Um feliz Natal! Desejamos que este Natal seja o recomeço. O começo de um novo ciclo de muita saúde, paz, amor e diálogo. Que cada vez mais possamos voltar a nos reconectar, juntar os cacos, tirar o atraso dos abraços perdidos. Com todo nosso carinho, família Ksyvickis Huck.", escreveu o apresentador.



