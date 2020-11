Luciano desabafa por não ter ido ao enterro pai:'Covid tirou último abraço'

Luciano Camargo fez um desabafo doloroso em um vídeo ao falar sobre a morte do pai, Francisco, que aconteceu na segunda-feira (23). O cantor não pode comparecer ao velório e enterro do patriarca por estar infectado com o novo coronavírus.

"Essa Covid tirou de mim o último abraço que eu poderia dar no meu pai. A Covid tirou o meu último abraço no meu pai, a despedida, e também tirou aquele abraço de conforto, quando alguém vem e te abraça, e que até agora não recebi. Até agora não recebi um abraço", chorou Luciano em vídeo gravado para o programa "É De Casa", da Globo.

Luciano contou, ainda, que descobriu que estava com Covid quando viajou para Goiânia para visitar o pai, o que não foi possível acontecer depois de saber da doença.

O sertanejo revelou que teve um pressentimento na última vez que viu seu Francisco: "Eu tive com meu pai uma semana antes de ele falecer. E quando eu estava lá, da última vez, eu senti alguma coisa diferente. Eu senti que era o último abraço que eu ia dar no meu pai", disse.

Apesar do luto, Luciano confia que um dia encontrará o pai novamente: "Eu sei que vou abraçá-lo um dia, eu vou encontrar com o meu pai. Aí vou dar o abraço que não pude dar nele. O abraço que eu não pude dar nele, eu vou dar lá", disse.