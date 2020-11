Luciano Camargo contrai Covid-19 após visita ao pai Francisco, internado em Goiânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano Camargo, 47, está com Covid-19. A informação foi dada pelo próprio cantor através de um vídeo publicado em suas redes sociais na noite desta quinta-feira (20). Segundo o sertanejo, o diagnóstico positivo para a doença foi recebido na segunda (16).

O irmão de Zezé di Camargo resolveu fazer o exame após sentir leves sintomas de resfriado. Ele acreditava que se tratava de uma gripe, já que esteve em casa durante os dias após sua viagem a Goiânia, em que visitou o pai Francisco, 84, internado após uma cirurgia feitas às pressas no sábado passado (14).

"Passei quatro dias com eles e, assim como fiz em outubro, quando fui visitá-los, também realizei exames da Covid para poder ir com segurança. Afinal, todos sabem da fragilidade da saúde do meu pai e todo cuidado é pouco com ele", disse o cantor, que realizou um teste antes da viagem.

Francisco Camargo, pai dos cantores, passou por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado com um sangramento intestinal. Ele estava internado havia cerca de quatro dias, quando começou a sentir dores na região.

Em uma série de vídeos publicados no Instagram, Graciele Lacerda, esposa de Zezé di Camargo, explicou que os dois saíram correndo da fazenda onde vivem, em Araguapaz, interior de Goiás, em direção à capital do estado, Goiânia, onde Francisco fez o procedimento.

Luciano Camargo vive com a esposa Flávia Fonseca e as filhas gêmeas Isabella e Helena. Segundo ele, a família recebeu diagnóstico negativo para o vírus. "Eu vou tomar todos os cuidados sugeridos pela OMS e peço o carinho de todos", afirmou.