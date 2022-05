Luciana Gimenez estreia novo programa na RedeTV! dia 14

Gimenez segue também no comando do SuperPop, nas noites de quarta.

No reality, interessados em encontrar um novo amor participam de provas com as famílias dos pretendentes. A atração será exibida sempre aos sábados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Previsto inicialmente para o fim do ano ano passado, Operação Cupido, novo programa de Luciana Gimenez na RedeTV!, ganhou data de estreia e vai ao ar no próximo sábado (14).

