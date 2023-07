Luciana Gimenez e ex-BBB Rodrigo Mussi levantam suspeita de affair durante viagem a Grécia

Luciana Gimenez e o ex-BBB Rodrigo Mussi deram início a rumores de um possível affair após postarem fotos idênticas durante sua estadia na Grécia. A apresentadora apagou a foto após seguidores perceberem que as postagens do Instagram de ambos são iguais, como se tivessem sido tiradas no mesmo exato lugar.

Luciana tem compartilhado momentos de sua passagem pela Grécia, incluindo o show de Alok em Mikonos na noite de sexta-feira, e Rodrigo Mussi também tem registrado sua estadia no país desde o início da semana.

Além disso, os internautas notaram que tanto Gimenez quanto o ex-BBB têm interagido, curtindo as fotos um do outro no Instagram nos últimos dias desde que chegaram à Grécia.

Diante das especulações, a assessoria de Luciana Gimenez esclareceu que ela continua solteira e que apagou a foto para evitar qualquer tipo de especulação falsa ou associação. Segundo a assessoria, a imagem em questão foi feita durante uma sessão de fotos para um veículo brasileiro, onde ela contava com a presença de uma equipe de profissionais.

Mussi também desmentiu os rumores de affair: "Tomei um susto quando vi essa informação. É minha amiga. Não fomos juntos para o mesmo local, nos encontramos lá. Tinha uma equipe grande de foto, maquiagem. Ela fazendo o trabalho dela de uma marca internacional e eu fazendo os meus, para outras marcas. Só isso. As fotos só que estão no mesmo lugar", contou.