Luccas Neto chora por não poder ver filho recém-nascido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luccas Neto, 28, chorou na manhã desta quarta (19), em entrevista ao programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo), por não poder estar perto do filho recém-nascido, Luke. O youtuber recebeu o diagnóstico da Covid-19 três dias depois do nascimento do bebê e, por isso, está isolado da família.

"O que me abala mesmo é estar aqui preso, por 15 dias nesse quarto", disse. Ele lamentou não poder acompanhar o crescimento de Luke nesse período. Fátima Bernardes afirmou que, de fato, os bebês mudam muito em pouco tempo, mas que ele tomou a atitude certa ao se afastar da criança e que pode continuar vendo o filho, à distância, por meio das imagens do celular.

Luccas Neto disse também que não tem sintomas até o momento e que continuará gravando vídeos durante o período em que está isolado.