Lucas Penteado assina contrato com a Globo após abandonar BBB21

Um mês após desistir do reality, o ator assinou contrato de 2 anos com a Globo para atuar em obras da casa nesta terça-feira (9). Novo contratado, Lucas participará do programa “Mais Você” nesta quarta-feira (10) para falar da carreira e sua participação no reality.

Lucas Penteado passou pouco mais de duas semanas no BBB21, mas tem rendido bons frutos por conta da passagem no programa.

