Lucas Lucco abandona festa com aglomeração após ser enganado

Lucas Lucco se assustou ao chegar no que ele pensava ser uma reunião de negócios com empresários e dar de cara com uma festa com aglomeração, no condomínio Tamboré 2, em São Paulo.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, o cantor foi induzido a crer que a reunião seria apenas de trabalho, e incomodado ao se deparar com a aglomeração e ver que foi enganado, resolveu se retirar do local rapidamente. No condomínio onde moram muitos famosos, rolava a festinha com DJ, bolo e salgadinhos.

"Obviamente ele não ficou e não estava de acordo. Ele jamais iria compactuar com aglomeração no meio de uma pandemia. Era uma cilada", informou a assessoria do artista.

Vale lembrar que o artista perdeu o avô Joaquim para a Covid-19, e o seu pai chegou a ficar internado.