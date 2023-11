Lucas Guimarães faz exposed e revela traição de Carlinhos Mais com garotos de programa

Carlinhos rebateu as críticas afirmando que não desconvidou e, sim, pediu para que ele esperasse a edição de janeiro. "O tanto que eu ajudei esse cara. Se hoje ele tem 600 mil seguidores fui eu, por**", disse. Sobre Farias, Carlinhos disse que cansou das "maldades dele" e que o mesmo arranjava homem para ele mesmo casado com Lucas.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se envolveram em um bate-boca com exposed nas redes sociais nesse domingo (19) com os também influencers Dudu Farias e Dudu Barros.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.