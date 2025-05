Lucas Guedez se pronuncia após suposto desentendimento com Zé Felipe

“De onde vocês estão tirando isso? Parem de inventar coisas, meu Deus do céu”, escreveu ele. Para reforçar que está tudo bem entre eles, Lucas ainda apareceu no mesmo dia ao lado de Virginia em uma churrascaria, mostrando que sua relação com a família da influenciadora permanece sólida.

O que alimentou os rumores de uma possível crise na amizade foi o fato de Lucas ter feito uma postagem enigmática logo após anunciar o cancelamento da viagem. Na publicação, ele comentou sobre priorizar os outros e ser deixado de lado. Com a repercussão, Lucas - que apresenta o programa "Sabadou" ao lado de Virginia, no SBT, decidiu se manifestar através das redes sociais.

O influenciador Lucas Guedezse pronunciou sobre os boatos de um possível desentendimento com Zé Felipe após cancelar uma viagem para Portugal com o marido de Virgina.

