Lucas e Alicia X batem boca aos berros em A Fazenda; vídeo

Alicia: "Eu falei como você é aqui dentro... você não tem caráter pra mim". Lucas: "Você cuida do que você fala. Você não pode acusar alguém de sem caráter. Nunca roubei, nunca passei por cima de ninguém..." Alicia: "As suas atitudes comigo..." Lucas: "Você falou que eu não sou nada e sou sem caráter". Alicia disse para Lucas diminuir o tom de voz e ele rebateu: "É meu tom de voz! Meu tom de voz é alto. Respeita a história das pessoas. Você nunca soube de minha história. Você falou que eu não era nada. Eu sou muita coisa. Não é porque eu coloco uma roupa bonita. Você não sabe um pingo da minha história."

Lucas e Alicia X tiveram um bate-boca acalorado na noite desta quarta-feira (8) pouco antes do início do programa ao vivo em "A Fazenda".

