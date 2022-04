Luana Piovani se preocupa com filhos após alerta sobre 'apagões' de Pedro Scooby

Luana Piovani comentou os “apagões” que Pedro Scooby tem no BBB22 e que até viraram meme. Ela disse que o surfista sempre teve isso e se preocupou ao ler mais sobre o assunto e ver que alguns profissionais da saúde associam o sintoma à “crises de ausência”, que é um tipo de convulsão relacionada à epilepsia.

A atriz afirmou que vai procurar um neurologista para esclarecer o assunto já que dois dos três filhos que ela tem com Scooby já apresentaram convulsões quando mais novos.

"Gente do céu, que babado! Essas coisas do Pedro, essas tais 'crises de ausência'... tem um pessoal me marcando e falando que ele devia ver um neurologista, não sei o quê. Daí agora vi um story da mulher falando: 'Olha, o pessoal que a gente está marcando, está vendo, hein. A gente está vendo que eles estão vendo'. Peraí, deixa eu ir lá, chama 'Mães de Epilepsia'. Daí entrei e vi uma psicóloga que não falou nada sobre diagnóstico, porque ela não é neurologista, mas falou que eles deviam parar de rir do 'dã, dã' e levá-lo a um neuro porque, bom...", começou.

“Daí o que estou entendendo é que, por se tratar de epilepsia, é porque tem alguma coisa a ver com uma convulsão e daí está dizendo que essas crises de ausência podem ser uma pré-convulsão, daí eles estão bravos porque isso não é uma brincadeira, isso é um diagnóstico, deve ser sério, deve ter um monte de mãe sofrendo com isso...", continuou Luana.

"Venho aqui dizer às 'mães com epilepsia' que os meus dois filhos tiveram uma convulsão rápida por elevação de temperatura quando pequenos e que a minha médica disse que isso era hereditário e o Pedro teve, mas ele teve uma convulsão na vida inteira. A moça perguntou e não sei se foi depois do tombo de Nazaré... Mas não! Ele sempre teve essas crises de ausência e não toma medicamento nenhum, até porque, ele não sabe nem se tem Déficit de Atenção (DDA)”, disse Luana.

"Vou dar uma ligada para alguém, tenho milhões de médicos, nenhum neurologista, vou falar com a minha médica e perguntar, fiquei curiosa. Eles falaram até um negócio [brincadeira com a ausência de Scooby] que foi repostado no Caldeirão e no Encontro. Gente, será que isso é uma coisa séria? Vou atrás, até porque tenho dois filhos", finalizou.

O irmão de Pedro Scooby, João Victor Vianna, também comentou o assunto alguns dias atrás afirmando que várias pessoas da família são como o surfista. "Isso aí é de família. Eu sou assim, minha mãe também é assim... É uma herança que a gente teve de família. Não tem o que fazer", disse.