Luana Piovani revela gota d'água para divórcio de Pedro Scooby: 'o meu casamento acabou de acabar'

Luana Piovani falou pela primeira vez sobre o que foi a gota d'água para o fim do seu casamento com Pedro Scooby, e lembrou como foi a sua decisão.

Em entrevista ao documentário sobre o surfista, "A vida é irada, vamos curtir", do Globoplay com o canal Off, ela contou que decidiu acabar de uma vez por todas após ele esquecer de renovar o aluguel do AirBnB onde a família estava durante uma viagem.

Luana Piovani revela o momento em que decidiu terminar o casamento com Pedro Scooby pic.twitter.com/DdN3J9zfhh — Fofoquei (@FOFOQUEl) September 30, 2022



"A única coisa que ele tinha que fazer era renovar o air bnb. Aí ele me liga pedindo desculpa porque tinha esquecido, e eu tinha até 13h do outro dia para sair, porque o imóvel já tinha sido alugado. Com três crianças e doze malas", contou.

"Quando desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, coloquei na mesa e falei: 'O meu casamento acabou de acabar'", desabafou a atriz, que mora em Portugal.

Pedro Scooby também comentou os seus esquecimentos que ficaram famosos no BBB. "Defeito? Eu tenho, tenho vários erros. Um só me incomoda quando começa a afetar o próximo. O fato de esquecer muita coisa, eu sei que atrapalha as pessoas, então isso me incomoda. Volta e meia, ainda dou umas capengadas nisso.".

Ele e Luana protagonizaram brigas públicas após a separação, sempre envolvendo os filhos do ex-casal. Pedro comentou o assunto no documentário: "Ela tem uma personalidade muito forte, que todo mundo conhece, e isso acabou virando para mim. Quando era o marido dela, eu era o marido dela. Mas depois, é isso, a gente começou a brigar por causa das nossas diferenças na forma de criar as crianças. Isso se virou contra mim, mas eu já conhecia, sabia que ela era assim".

A série documental é exibida às terças no Canal Off, às 22h (horário de Brasília) e é disponibilizada no serviço de streaming.