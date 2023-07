Luana Piovani reage a carta de irmã de Bruna a Neymar: 'genial'

Luana Piovani exaltou a irmã de Bruna Biancardi, Bianca, após ela publicar uma carta aberta detonando Neymar nesta sexta-feira (30).

No Instagram, a atriz contou que deu uma pausa rápida durante sua viagem pela Itália para comentar o caso: "Tô aqui curtindo mas vocês me conhecem e sabem que tem coisas que eu não consigo [não falar], a língua é maior do que a boca. A carta da irmã da Bruna, esposa do Neymar, é genial. Vou repostar aqui. Leiam, aprendam e oremos”.

"Oremos pela Bruna e pela menina que vem. Porque nem tudo na vida é dinheiro, não é mesmo? Então realmente, do fundo do coração, só desejos bons. Mas que bom que essa menina que está nessa situação frágil tem uma irmã que não é frágil e que não tem vergonha nenhuma, nem medo da verdade. Só assim".

Piovani já havia criticado a carta aberta de Neymar pedindo desculpas a Bruna Biancardi por tê-la traído grávida. O jogador admitiu a pulada de cerca após a influenciadora Fernanda Campos expor que eles ficaram em um apartamento de luxo, na véspera do Dia dos Namorados.

No dia seguinte do texto publicado, Neymar enviou uma mensagem para uma modelo americana, que depois expôs o jogador também. Em seguida, outras duas mulheres expuseram prints de DMs mandadas por Neymar durante o namoro com Bruna.