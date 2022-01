Luana Piovani mostra resultado de harmonização facial

No Instagram, ela afirmou que costuma realizar o procedimento, mas ninguém nota porque fica bem feito, e desmistificou a ideia de que a harmonização sempre deixa um resultado artificial. “As pessoas falam assim: ‘ai, harmonização facial’. As pessoas falam: você não faz nada, né, Luana? O que eu faço é harmonização facial. Harmonização facial é você harmonizar o seu rosto. O que hoje a gente chama de harmonização facial é ‘deu ruim’. É uma desarmonização. Por que quando você observa é porquê não houve a harmonia”, disse.

