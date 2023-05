Luana Piovani relembra agressão de Dado Dolabella: ‘fizeram chacota’

"Eu fui agredida numa época em que não tinha rede social, hashtag e close maquiado falando 'mexeu com uma, mexeu com todas'. Eu fui espezinhada, só tive apoio dos meus amigos e da minha família. As pessoas faziam chacota com o que eu tinha vivido", lamentou.

A atriz criticou a falta de sororidade na época, em conversa com o Acessíveis Cast, com Titi Muller e Mari Moon.

