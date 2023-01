Luana Piovani avisa que está sendo processada por Scooby: ‘quer me calar'

Luana Piovani surpreendeu seus seguidores ao afirmar que estava sendo processada por Pedro Scooby. O ex-casal vinha trocando farpas por conta do pagamento de pensão dos três filhos.

Cheguei aqui (Portugal) no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele toda”, disse a loira.

No vídeo, a atriz fala ainda que não expõe as brigas com o surfista porque gosta. "Eu falei que ele já tinha pago a pensão inteira. Ele fez que fez e depois pagou. Como outras vezes. Todas as vezes que eu venho é porque aconteceu um problema, e resolve”, explicou.

"Agora ele quer me calar. Ele marcou uma audiência porque aqui em Portugal é um tribunal muito mais favorável a ele. Nessa semana mesmo, postei um caso de agressão, e a juíza deu o veredito que o agressor teria que levar a agredida para jantar. Você escutaram certo”.

"Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, tem várias gravações de áudios meus com o Dom, tipo cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado. Eu vi umas fotos minhas nua ali no meio do processo. Fique intrigada, nãos estava entendo o que as minhas fotos nua tem a ver com o fato de ele querer que eu me cale”.