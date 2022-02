Luana Piovani alfineta Boninho após comentário do diretor do BBB22

“Homem quando acha que vai dar de esperto é um negócio, né? Realmente, único. Vocês sentiram a maldade naquela 'respostinha' que o Boninho deu não sei pra quem, falando que eu não tinha liberado a imagem das crianças? Eu senti. Ele deve ter achado que eu ia me ferrar, né? Porque o Brasil tem devoção por esse programa, mas ele se esquece que, se tem uma coisa que une as mulheres, é um negócio chamado maternidade. O 'tirinho' saiu pela culatra. [...] Chupa Boninho”, comentou Boninho.

Luana Piovani tirou onda e alfinetou Boninho após o diretor do BBB22 responder a uma seguidora que a atriz não havia deixado os filhos aparecerem na mensagem do ‘Anjo’ para Pedro Scooby. “Ela [Piovani] não autorizou, Pedro Scooby não vai ver os filhos”, disse ele na ocasião.

