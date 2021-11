Luan Santana revela onde conheceu namorada e que já planejam filhos

O cantor ainda arrancou elogios à amada. “Ela é contagiante, extrovertida, me põe para frente e me faz muito bem. A inteligência dela me admira. Iza sabe conversar sobre tudo. Ela não é de se deslumbrar com as coisas assim como eu também não sou”.

Luan Santana revelou que conheceu a namorada, Izabela Cunha, pelo Instagram. A modelo foi o primeiro relacionamento do cantor após ele terminar com Jade Magalhães.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.