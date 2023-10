Luan Santana admite ‘ficada’ com Yasmin Brunet e ganha unfollow da ex

Luan Santana esclareceu os rumores de affair com Yasmin Brunet em conversa com o jornalista Leo Dias, divulgada no último domingo (15).

O cantor admitiu que ficou com a modelo. “Eu vi notícias que a gente estava namorando. Mas, sim, ficamos. A Yasmin é amiga da minha irmã”, respondeu Luan sem rodeios.

Ganhou unfollow da ex - Depois de confirmar que ficou com Yasmin Brunet, a ex de Luan, Izabela Cunha deu unfollow no sertanejo e na irmã dele, Bruna Santana, e também na modelo.

O ‘unfollow’ foi notado pelos fãs do ex-casal.