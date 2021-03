Look icônico do filme 'Purple Rain' e guitarra de nuvem de Prince serão leiloados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando você pensa em Prince, provavelmente pensa nesse look: a camisa branca cheia de babados usada pelo músico no clímax do filme "Purple Rain" (1984) ficou eternizada na cultura pop, e agora pode ser sua por US$ 60 mil, ou em torno de R$ 330 mil.

A casa de leilões RR Auction está organizando uma venda de vários itens que pertenceram ao cantor, que morreu em 2016, aos 57 anos.

Além da camisa, uma guitarra amarela comprada por Prince nos anos 1990 também tem valor estimado em US$ 60 mil.

Feito sob medida para o cantor pelo luthier Kurt Nelson, o instrumento tem um formato único que o levou a ser apelidado de "guitarra de nuvem".

O leilão vai até o dia 10 de março. Outros itens estão "mais em conta", como o conjunto dourado que Prince usou em sua turnê "Jam of the Year" (US$ 25 mil, ou R$ 139 mil); a primeira edição do "The Black Album", de 1994 (US$ 30 mil, ou R$ 167 mil); e uma cópia autografada do "Lovesexy", de 1988 (por US$ 2.000, ou R$ 11 mil).