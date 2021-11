Lollapalooza dá início à vendas para festival em 2022

O Lollapalooza Brasil abriu nesta quinta-feira (18) a venda de ingressos para a próxima edição do festival, que acontece em 2022.

Além do site oficial, as vendas acontecem presencialmente na bilheteria oficial no Teatro Renault, em São Paulo, onde a taxa de conveniência não é cobrada.

Com The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Foo Fighters, Miley Cyrus e diversas outras atrações, o festival ocorre nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022. Os ingressos podem ser comprados separadamente para a data desejada, ou em forma de passe para os três dias do evento.

O passe completo custa de R$ 1.350 a R$ 5 mil.

Já os ingressos únicos, para quem deseja comparecer a um dia específico do evento, custam de R$ 594 (estudantes ou clientes JBR Bradesco e Next) a R$ 2.140 (inteira comfort).